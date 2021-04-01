Дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР прошли в ЛГАУ

Дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента (МП) ЛНР второго созыва прошли в Луганском государственном аграрном университете (ЛГАУ). Об этом ЛИЦ сообщила пресс-служба вуза."Сегодня в Луганском государственном аграрном университете пришли дебаты между десятью кандидатами в депутаты Молодежного парламента Луганской Народной Республики от университета. Кандидаты в депутаты рассказали о своих предвыборных программах, а также ответили на вопросы оппонентов и потенциальных избирателей", - говорится в сообщении.Кандидат в депутаты МП ЛНР Елена Курипченко напомнила, что дебаты являются одним из обязательных плановых мероприятий, предшествующих выборам в МП ЛНР, а их основная цель – "оценить потенциал каждого из кандидатов в депутаты"."Дебаты прошли активно, все кандидаты в депутаты Молодежного парламента представили свои предвыборные программы, которые отличались особым творческим подходом и креативностью", – рассказала она.Председатель молодежной участковой избирательной комиссии Илья Корнеев добавил, что "все кандидаты подошли ответственно к данным дебатам, очень доступно и развернуто представили свою предвыборную кампанию присутствующим".По мнению заместителя руководителя аппарата МП ЛНР Ирины Шмыриной, "дебаты помогли избирателям решить, за кого они отдадут свой голос".Напомним, первые дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР второго созыва прошли 12 апреля в Луганском государственном университете имени Владимира Даля.Кандидаты в депутаты МП ЛНР второго созыва начали предвыборную агитацию 1 апреля, а выборы в молодежный консультативно-совещательный орган пройдут 14 мая.Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав Временной молодежной избирательной комиссии, которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.16 апреля — Луганск