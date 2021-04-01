Киев шесть раз за неделю использовали автомобили СЦКК для задач ВСУ – Народная милиция

Киевские силовики за неделю шесть раз использовали автомобили украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для выполнения своих задач. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В течение недели использование белых автомобилей с символикой СЦКК в интересах ВСУ отмечалось шесть раз в районах населенных пунктов Золотое-4, Дмитровка, Крымское и Счастье", - сказал он.

Официальный представитель отметил, что впервые использование киевскими силовиками автомобилей СЦКК зафиксировал защитник Республики Алексей Карягин, погибший в результате снайперского обстрела со стороны ВСУ.

"Напоминаем, что злоупотребление символикой, идентифицирующей носителя как нейтральную сторону, с целью обмана и дезинформации противника является нарушением международного гуманитарного права наряду с незаконным использованием символики Красного Креста и Полумесяца", - подчеркнул Осадчий.

Он добавил, что оборонное ведомство Республики призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ "зафиксировать очередной факт грубого нарушения комплекса дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня и отреагировать на нарушение украинской стороной Женевской конвенции".

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что киевские силовики использовали автомобили украинского представительства в СЦКК для перевозки военнослужащих, оружия и боеприпасов с целью выполнения боевых задач на передовой, доставки на линию соприкосновения снайперов и минеров, а также перевозки расчета противотанкового ракетного комплекса "Корсар" и противотанковых управляемых ракет.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 апреля — Луганск