В США допустили увеличение числа военных на Украине

"Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество. — Прим. ред.), мы этот вопрос рассмотрим", — добавила Квин.

Фото: globallookpress.com / © Nazar FurykВашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем, передает РИА Новости.Дипломат напомнила, что сейчас в стране на постоянной основе находится контингент из 160 американских военнослужащих.Она подчеркнула, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.