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В США допустили увеличение числа военных на Украине

root Сегодня, 16:4527Новости
В США допустили увеличение числа военных на Украине
Фото: globallookpress.com / © Nazar Furyk
Вашингтон при необходимости увеличит военное присутствие на Украине, заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин на совместном брифинге с украинским премьером Денисом Шмыгалем, передает РИА Новости.
Дипломат напомнила, что сейчас в стране на постоянной основе находится контингент из 160 американских военнослужащих.
"Если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать (их количество. — Прим. ред.), мы этот вопрос рассмотрим", — добавила Квин.

Она подчеркнула, что США и их партнеры внимательно следят за ситуацией на Украине.

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