Три четверти военнослужащих ВСУ не желают воевать в Донбассе – Народная милиция

Результаты тестирования, проведенного в подразделениях ВСУ, готовящихся к отправке в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"), показали, что более 75% военнослужащих ВСУ не желают воевать против Народных Республик Донбасса. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"С целью установления готовности подразделений оперативного командования "Восток" к выполнению боевых задач в зоне "ООС" командующий (генерал-майор Александр) Красноок отдал распоряжение на проведение тестирования личного состава подразделений, спланированных к ротации в зону карательной операции. В результате установлено, что свыше 75% военнослужащих не желают участвовать в активных боевых действиях против Народных Республик", - рассказал Осадчий.

Он отметил, что, кроме того, "поступают сведения о массовых уклонениях военнослужащих ВСУ от убытия в зону "ООС" в составе своих подразделений".

"Обязательным условием для командировки на Донбасс является наличие прививки от COVID-19. Однако личный состав подразделений оперативного командования "Восток", опасаясь за свою жизнь и здоровье, изыскивает возможности под предлогом медицинских противопоказаний не подвергаться вакцинации, уклоняясь тем самым от включения в состав подразделений, направляемых в "ООС", - уточнил представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что "с целью убеждения военнослужащих ВСУ в необходимости участия в гражданской войне на Донбассе и подъема морально-психологического состояния начальник штаба оперативного командования "Восток" Лучников направил распоряжение командирам подчиненных бригад на формирование и представление в группу военно-гражданского сотрудничества списков неформальных лидеров в подразделениях, способных проводить агитационную работу среди сослуживцев". Для "отобранной категории солдат и сержантов предполагается введение дополнительной денежной выплаты в обмен на лояльность и поддержку решений командования".

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что направленные в зону проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") новобранцы из Днепропетровска не доехали до пункта назначения, опасаясь за свои жизни и здоровье.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 апреля — Луганск