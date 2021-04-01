Почти 40 бойцов бригады ВСУ отравились некачественной питьевой водой – Народная милиция

Почти 40 военнослужащих одной из бригад ВСУ, действующих в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, попали в больницу из-за отравления некачественной питьевой водой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"36 боевиков 80-й бригады ВСУ были госпитализированы в связи с отравлением некачественной питьевой водой", – сказал он.

Ранее Осадчий сообщал, что почти 40 военнослужащих той же бригады попали в больницу с дизентерией из-за некачественной питьевой воды.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 апреля — Луганск