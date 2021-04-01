Количество покинувших Украину призывников за неделю выросло в 4 раза – Народная милиция

Количество украинцев призывного возраста, покинувших в течение недели территорию страны, увеличилось в четыре раза. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что, несмотря на усиленное насаждение в украинских СМИ идеологии войны, "большинство граждан не желают погибать за интересы олигархата и принимают разумное решение покинуть территорию Украины".

"По данным наших источников в Госпогранслужбе Украины, за минувшую неделю количество эмигрантов призывного возраста увеличилось в четыре раза. Основными направлениями бегства призывников являются Белоруссия, Польша, Молдавия и Россия", - сказал Осадчий.

Ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики сообщал, что Киев планирует принудительно направить в ВСУ 6,5 тыс. человек для укомплектования подразделений.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 апреля — Луганск