Министру здравоохранения Украины вручили в Раде похоронный букет

"Чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит человек и конкретные трагедии и человеческие судьбы", — сказала Стефанишина.

Фото: РИА НовостиДепутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина вручила выступавшему в Верховной раде министру здравоохранения Максиму Степанову похоронный букет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Strana.ua.Она принесла на трибуну, с которой выступал Степанов, гвоздики, перевязанные черной лентой. По словам депутата, цветы попросили передать родные человека, умершего от коронавируса.В ответ Степанов заявил, что COVID-19 — это тяжелая болезнь, которая может привести к летальному исходу, а Стефанишину обвинил в попытке пиара на смерти людей.В последние недели на Украине резко возросла заболеваемость COVID-19: ежедневно фиксируется по 15-17 тысяч случаев и более 400 летальных исходов. Общее число заражений приближается к двум миллионам, а смертей — к 40 тысячам.