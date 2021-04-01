Команды 10 трудовых коллективов Республики примут участие в турнире по мини-футболу

Команды 10 трудовых коллективов, представляющие различные регионы ЛНР, примут участие в турнире по мини-футболу "Рабочая молодежь Луганщины". Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Там отметили, что организаторы турнира завершили прием заявок на участие 15 апреля, а жеребьевка для капитанов команд пройдет 19 апреля."Соревноваться будут команды завода "Маршал", (ЗАО) "Внешторгсервис", Республиканской топливной компании "Востокуголь", швейной фабрики "Престиж", Алчевского и Антрацитовского государственных пожарно-спасательных отрядов МЧС ЛНР, филиалов предприятия "Луганскгаз" Алчевска и Стаханова, а также команды управлений образования Первомайска и Красного Луча", - рассказали в движении.Начальник организационного отдела аппарата республиканского исполкома ОД "Мир Луганщине" Сергей Гербеев добавил, что турнир проводится для организации досуга представителей рабочих профессий и болельщиков."Мы гордимся нашими шахтерами, металлургами, энергетиками, спасателями, газовиками, учителями, коммунальщиками и представителями других важных профессий. Они талантливые, активные и спортивные, их труд очень ценят в Республике, - сказал он. - На турнир приглашаем всех желающих и трудовые коллективы предприятий, которые смогут поддержать своих коллег".В ОД добавили, что соревнование проводится при поддержке Республиканского Луганского футбольного союза. Победители финального турнира получат ценные призы от "Мира Луганщине": телевизоры, фитнесс-браслеты, портативные зарядные устройства, а также памятные подарки.16 апреля — Луганск