Луганские спортсмены победили в инициированном Молодежным парламентом турнире по воркауту (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦФинал республиканских соревнований по воркауту "Здоровая нация", проведение которых инициировали депутаты Молодежного парламента (МП) ЛНР, состоялся в луганском сквере имени Героев "Молодой гвардии". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Депутат МП Андрей Самойлов напомнил, что молодежные депутаты в июне 2020 года запустили проект "Здоровая нация", главной целью которого является популяризация здорового образа жизни и развитие такого вида любительского спорта как воркаут. В рамках этого проекта с 29 марта на всех территориях ЛНР проводились отборочные этапы республиканских соревнований по воркауту "Здоровая нация"."Сегодня у нас финал соревнований, которые прошли на всей территории Республики, охват людей очень большой, молодежь с огромным желанием приходит на мероприятие, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. В конкурсе приняли участи около 300 человек, в финал вышло 20", - отметил Самойлов.Перед началом соревнований участников поприветствовал депутат Народного Совета ЛНР Александр Ермоленко."Рад, что вас много, что этот дворовой вид спорта набирает у нас в Республике большие обороты. Желаю, чтобы вы продолжали заниматься, развивались", - сказал он.Победители отборочных этапов турнира в финале на время выполняли подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, подъем гири, челночный бег, берпи – комплексное упражнение, состоящее из отжиманий, приседаний и выпрыгиваний."Когда мы соревновались у себя в городе, нас было 20 человек, я прошел отборочный этап и вышел в финал. Было не совсем легко, пришлось немного попотеть, думаю, что в финале будут серьезные ребята. Я настроен на то, чтобы попасть в тройку победителей", - рассказал спортсмен из Первомайска Александр Сахневич.Участник турнира из Славяносербска Денис Кулачко подчеркнул, что воркаут является "перспективным и востребованным" среди молодежи видом спорта, который стоит развивать в Республике.Победителями и призерами турнира стали луганчане: на первом месте Владислав Вальянников, на втором – Антон Черных, на третьем – Роман Шепель. Они получили подарки и грамоты Молодежного парламента.16 апреля — Луганск