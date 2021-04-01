Синоптики прогнозируют днем 17 апреля в ЛНР до 16 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 17 апреля будет колебаться от 2 градусов выше нуля ночью до 16 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 16 апреля до 21:00 17 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днем 11-16 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 12-14 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла ночью и от 12 до 14 градусов выше нуля днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 17 апреля метеорологи фиксировали в 1934 и 1979 годах – минус 3,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2012 году и составляла плюс 24,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 17 апреля – 04:55, время захода – 19:52. Продолжительность светового дня составит 14 часов 57 минут.

По предварительному прогнозу, 18 апреля осадков не ожидается, ночью и утром местами на поверхности почвы возможны заморозки до минус 3 градусов. 19 апреля при прохождении атмосферного фронта местами пройдут слабые кратковременные дожди, температурный фон существенно не изменится.

16 апреля — Луганск