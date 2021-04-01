Жители Перевальского района провели эко-фестиваль на территории усадьбы Мсциховского (ФОТО)

Эко-фестиваль прошел на территории усадьбы Казимира Мсциховского в поселке городского типа Селезневка Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."Началось мероприятие с зарядки под музыку, далее участники поделились по группам и выбрали интересную для себя площадку. Всего их было четыре: "Экотехнологии", "Выставка поделок", "Волонтер" и "Правовая экология", - говорится в сообщении.В ходе мероприятия перевальские школьники и молодежь, в том числе активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" ОД, представили научные работы на тему экологии. Кроме того, гостей эко-фестиваля ожидали викторины, посвященные истории Перевальского района и 220-летию со дня рождения Владимира Даля, а также дефиле - юные жители региона представили наряды, сделанные из бумаги, картона, пакетов и пластиковой посуды."Эко-фестиваль - это приятная традиция, которая проходит на территории усадьбы Казимира Мсциховского, - сказал депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков. - Здесь каждый находит свое направление - кто-то в культуре, кто-то в политике или же в экологии. Мы готовы создать ассоциацию экологического движения. За экологией, за экологическими проектами будущее Земли. От нас зависит, в каком состоянии земля останется после нас. Надеюсь, что такие фестивали будут проходить чаще".Участники фестиваля получили дипломы и благодарности за активную жизненную позицию."В нынешнее время есть экологические проблем в мире и в нашем районе. Цель данного мероприятия - это рассказать молодежи о проблемах, о важности защиты природы. Мне кажется, что все справились и донесли до ребят главную информацию", - сказал активист ОД "Мир Луганщине" Вадим Вербич.16 апреля — Луганск