Мы ваши санкции на плече вертели

Сегодня были озвучены ответные меры в ответ на американские санкции.1. РФ вышлет 10 американских дипломатов из Москвы.2. Послу США в РФ рекомендовано отбыть на консультации в Вашингтон. Посол РФ не вернется в Вашингтон и продолжит консультации в Москве.3. Россия введет персональные санкции против 8 человек из администрации Байдена.4. Россия остановит практику найма граждан РФ в посольство США для выполнения хозйственных работ..5. Россия будет блокировать американские фонды и НКО, которые вмешиваются во внутренние дела РФ.6. Санкции против американского бизнеса Москва оставят про запас.По заявлению Лаврова, "Санкции нам по плечу". Такой вот эвфемизм.PS. Советский плакат 1970-го года снова актуален.PS2. Полный текст заявления МИД РФ об ответных мерах. Там еще 5 поляков выгнали из РФ + пригрозили выгнать 155 американцев.Предпринятый Администрацией Дж.Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений.На этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути согласиться с тем, что с нами пытаются разговаривать с позиции силы. Неоднократно предупреждали и доказывали на практике, что санкционное и иное давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации.В ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры.Данные шаги – лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей. Звучащие в заявлениях американской стороны угрозы ввести новые наказания, к сожалению, показывают, что в Вашингтоне нас слышать не хотят и не ценят ту сдержанность, которую мы проявляли, несмотря на высокий градус напряженности, целенаправленно нагнетавшийся еще со времен президентства Б.Обамы.Напомним, что после масштабной высылки российских дипломатов в декабре 2016 г. и захвата объектов российской дипсобственности в США мы семь месяцев не предпринимали никаких ответных шагов. Наша реакция последовала лишь тогда, когда в августе 2017 г. Россия на законодательном уровне была объявлена противником Америки.Вообще, в сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское Посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан. Эта такая форма диспаритета, которая позволяет «титульным» дипломатам высвобождать время для более сфокусированных усилий на одном из основных, доктринально закрепленных направлений внешней политики Вашингтона – вмешательстве в наши внутренние дела.Кстати,Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой «черный список».Сейчас самое время, чтобы США продемонстрировали благоразумие, отказавшись от конфронтационного курса.Тем самым будет установлен реальный паритет по двусторонним загранучреждениям, поскольку до сих пор при определении американской квоты в 455 сотрудников мы засчитываем 155 чел., командированных в наше Постпредство при ООН в Нью-Йорке. А ведь это совершенно не двусторонняя миссия.Есть и другие опции.Все это – не наш выбор. Мы хотели бы избежать дальнейшей эскалации с США. Готовы к спокойному и профессиональному диалогу с американской стороной в интересах поиска путей нормализации двусторонних связей. Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно – ни одна санкционная «волна» безнаказанной не останется.Разумеется, услышали заявления Президента Дж.Байдена о заинтересованности в «стабильных, конструктивных и предсказуемых» отношениях с Россией, включая инициативу проведения российско-американского саммита. Когда это предложение прозвучало, оно было воспринято позитивно и сейчас изучается в контексте реально складывающейся ситуации.https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4689067 - цинкБорис Рожин