На заседании Комитета ВРУ были озвучены факты нецелевого использования бюджетных средств Министерством по вопросам реинтеграции Донбасса



О результатах аудита проведенного Счетной палатой в период июня-августа 2019 года на заседании Комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, реинтеграции Донбасса рассказал соучредитель Института, адвокат Виктор Скок.

На заседании Комитета были озвучены факты неэффективного и нецелевого использования средств, выделенных на реализацию Субпроектов в рамках Гранта Фонда государствообразования и развития мира № TF0А3307 «Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по возобновлению и развитию возможностей». Грубые нарушения были выявленны контрольной группой во время аудита и непосредственно Институтом во время осуществления общественного контроля за эффективностью использования средств в процессе реализации данного Проекта.

«Бездеятельность под прикрытием деятельности!», — так оценил Скок работу Минреинтеграции, которое непонятно как потратило средства, выделенные на мероприятия по реинтеграции неподконтрольных территорий и их населения.

На основе представленных фактов, Председатель Комитета Дмитрий Лубинец заверил, что в ближайшее время профильным Комитетом ВРУ будет подготовлено и направлено соответствующее обращение в адрес Счетной палаты с просьбой проведения аудита эффективности использования средств профильным Министерством.

«Институтом взято на контроль направление профильным Комитетом ВРУ такого обращения в адрес контролирующего органа и принятие Счетной палатой мер по результатам его рассмотрения», — заявил Виктор Скок. Новости Украины - Сегодня, 20:40 27 Общественная организация «Институт развития общества через право» выявила факты нецелевого и неэффективного использования средств госбюджета, выделенных Министерству по вопросам реинтеграции Донбасса.О результатах аудита проведенного Счетной палатой в период июня-августа 2019 года на заседании Комитета Верховной рады Украины по вопросам прав человека, реинтеграции Донбасса рассказал соучредитель Института, адвокат Виктор Скок.На заседании Комитета были озвучены факты неэффективного и нецелевого использования средств, выделенных на реализацию Субпроектов в рамках Гранта Фонда государствообразования и развития мира № TF0А3307 «Преодоление последствий конфликта, пилотный проект по возобновлению и развитию возможностей». Грубые нарушения были выявленны контрольной группой во время аудита и непосредственно Институтом во время осуществления общественного контроля за эффективностью использования средств в процессе реализации данного Проекта.«Бездеятельность под прикрытием деятельности!», — так оценил Скок работу Минреинтеграции, которое непонятно как потратило средства, выделенные на мероприятия по реинтеграции неподконтрольных территорий и их населения.На основе представленных фактов, Председатель Комитета Дмитрий Лубинец заверил, что в ближайшее время профильным Комитетом ВРУ будет подготовлено и направлено соответствующее обращение в адрес Счетной палаты с просьбой проведения аудита эффективности использования средств профильным Министерством.«Институтом взято на контроль направление профильным Комитетом ВРУ такого обращения в адрес контролирующего органа и принятие Счетной палатой мер по результатам его рассмотрения», — заявил Виктор Скок. Новости Украины - Сегодня, 20:40 27

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