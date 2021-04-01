Грабители едва не убили женщину и забрали у нее 300 тыс. долларов



Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Depo.Донбасс.

«12 апреля 2021 года, около 22:30, злоумышленники напали на женщину и мужчину, которые находились на территории базы отдыха «Сосновый бор» в городе Святогорск, с целью завладения денежными средствами», — говорится в сообщении.

Нанеся обоим телесные повреждения, нападавшие пытались задушить женщину веревкой, после чего отобрали у нее сумку и чемодан, в котором находились документы и денежные средства в размере 300 тыс. долларов США. После совершенного правонарушители скрылись с места преступления.

Отмечается, что задержанным грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Новости Донецка - Сегодня, 20:30 123 Двух подозреваемых, которые напали на семейную пару на Донетчине и завладели 300 тыс. долларов США, взяли под стражу.Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Depo.Донбасс.«12 апреля 2021 года, около 22:30, злоумышленники напали на женщину и мужчину, которые находились на территории базы отдыха «Сосновый бор» в городе Святогорск, с целью завладения денежными средствами», — говорится в сообщении.Нанеся обоим телесные повреждения, нападавшие пытались задушить женщину веревкой, после чего отобрали у нее сумку и чемодан, в котором находились документы и денежные средства в размере 300 тыс. долларов США. После совершенного правонарушители скрылись с места преступления.Отмечается, что задержанным грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Новости Донецка - Сегодня, 20:30 123

Метки: {keywords}