На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки». ФОТО
Гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке UNHCR Ukraine — Aгентство ООН по делам беженцев в Украине установила две современные остановки с солнечными панелями и розетками на пункте пропуска в Станице Луганской. Об этом гуманитарная миссия «Пролиска» сообщает на своей странице в ФБ.
«Теперь каждый желающий, у кого разрядился телефон или планшет, может зарядить устройство, что особенно актуально в период карантина и необходимости установки программы «Вдома» для прохождения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
Также в миссии напомнили, что на КПВВ «Станица Луганская» работают 5 точек бесплатного доступа к Wi-Fi Proliska, что значительно облегчает установку приложения «Вдома».
Новости Региона - Сегодня, 20:14 275
«Теперь каждый желающий, у кого разрядился телефон или планшет, может зарядить устройство, что особенно актуально в период карантина и необходимости установки программы «Вдома» для прохождения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
Также в миссии напомнили, что на КПВВ «Станица Луганская» работают 5 точек бесплатного доступа к Wi-Fi Proliska, что значительно облегчает установку приложения «Вдома».
Новости Региона - Сегодня, 20:14 275
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