Афиша мероприятий выходного дня в Луганске
В выходные 17 и 18 апреля в Луганске запланированы разные развлекательные мероприятия. Сообщает МИА «Исток».
Суббота, 17 апреля:
с 9.00 до 17.00 — выставка-ярмарка рукоделия в торговом центре «Центральный» от Союза ремесленников и коллекционеров;
11.00 и 13.00 — спектакль «Братец Кролик» (3+) в Луганском академическом театре кукол; 11.00 — сказка «Новые приключения Кота в сапогах» в Луганском украинском музыкально-академическом театре на Оборонной;
12.00 — концерт «Как молоды мы были» мужского камерно-вокального ансамбля в малом зале Луганской академической филармонии;
13.00 — встреча в английском разговорном клубе «English Talking Club» в отделе литературы на иностранных языках библиотеки имени Горького (4-й этаж). Тема встречи — «Международный день кофе»;
14.00 — концерт симфонического оркестра в Луганской академической филармонии. В программе произведения Феликса Мендельсона;
15.00 — концерт «Славянская душа» в Луганском украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной;
17.00 — «Шоу должно продолжаться» в Луганском Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.
Воскресенье, 18 апреля:
с 9.00 до 17.00 — выставка-ярмарка рукоделия в торговом центре «Центральный» от Союза ремесленников и коллекционеров;
10.00 — программа «Народные посиделки» ансамбля «Раздолье» для детей и родителей в Луганской академической филармонии;
11.00 — занятие клуба «Этника» в Луганской молодёжной библиотеке. Тема — праздники древних славян и нумерология как древнейший способ познания человека. Там же пройдёт выставка поделок работы в стиле «этно»;
11.00 и 13.00 — спектакль «О Золотой рыбке» (3+) в Луганском академическом театре кукол;
11.00 — сказка «Акулиска враг редиски и другие истории о Лисе и Поросёнке» в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева;
13.00 — встреча в английском разговорном клубе «English Talking Club» в отделе литературы на иностранных языках библиотеки имени Горького (4-й этаж). Тема встречи — «Международный день кофе»;
15.00 — музыкальная комедия «Бабий бунт» в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной;
15.00 — концерт памяти Дмитрия Хворостовского в Луганской академической филармонии; 16.00 — комедия «Игроки» в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.
Культура - Сегодня, 20:03 139
Суббота, 17 апреля:
с 9.00 до 17.00 — выставка-ярмарка рукоделия в торговом центре «Центральный» от Союза ремесленников и коллекционеров;
11.00 и 13.00 — спектакль «Братец Кролик» (3+) в Луганском академическом театре кукол; 11.00 — сказка «Новые приключения Кота в сапогах» в Луганском украинском музыкально-академическом театре на Оборонной;
12.00 — концерт «Как молоды мы были» мужского камерно-вокального ансамбля в малом зале Луганской академической филармонии;
13.00 — встреча в английском разговорном клубе «English Talking Club» в отделе литературы на иностранных языках библиотеки имени Горького (4-й этаж). Тема встречи — «Международный день кофе»;
14.00 — концерт симфонического оркестра в Луганской академической филармонии. В программе произведения Феликса Мендельсона;
15.00 — концерт «Славянская душа» в Луганском украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной;
17.00 — «Шоу должно продолжаться» в Луганском Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.
Воскресенье, 18 апреля:
с 9.00 до 17.00 — выставка-ярмарка рукоделия в торговом центре «Центральный» от Союза ремесленников и коллекционеров;
10.00 — программа «Народные посиделки» ансамбля «Раздолье» для детей и родителей в Луганской академической филармонии;
11.00 — занятие клуба «Этника» в Луганской молодёжной библиотеке. Тема — праздники древних славян и нумерология как древнейший способ познания человека. Там же пройдёт выставка поделок работы в стиле «этно»;
11.00 и 13.00 — спектакль «О Золотой рыбке» (3+) в Луганском академическом театре кукол;
11.00 — сказка «Акулиска враг редиски и другие истории о Лисе и Поросёнке» в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева;
13.00 — встреча в английском разговорном клубе «English Talking Club» в отделе литературы на иностранных языках библиотеки имени Горького (4-й этаж). Тема встречи — «Международный день кофе»;
15.00 — музыкальная комедия «Бабий бунт» в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной;
15.00 — концерт памяти Дмитрия Хворостовского в Луганской академической филармонии; 16.00 — комедия «Игроки» в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева.
Культура - Сегодня, 20:03 139
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