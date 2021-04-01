На Донбассе пенсии за апрель еще не выплатили
Руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что управление продолжает выплату пенсий за апрель. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
По ее словам, 16 апреля на выплаты пенсионерам области было направлено 3016,3 млн грн.
«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она.
Новости Донецка - Сегодня, 20:00 243
По ее словам, 16 апреля на выплаты пенсионерам области было направлено 3016,3 млн грн.
«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она.
Новости Донецка - Сегодня, 20:00 243
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