На Донбассе пенсии за апрель еще не выплатили



По ее словам, 16 апреля на выплаты пенсионерам области было направлено 3016,3 млн грн.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она.

Новости Донецка - Сегодня, 20:00 243 Руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что управление продолжает выплату пенсий за апрель. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.По ее словам, 16 апреля на выплаты пенсионерам области было направлено 3016,3 млн грн.«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она. Новости Донецка - Сегодня, 20:00 243

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