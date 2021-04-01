Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести войска от Украины

"Федеральный канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили в особенности ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе, а также на востоке Украины. Они разделяют беспокойство ростом российского военного присутствия на границе с Украиной, а также в нелегально аннексированном Крыму. Они потребовали сворачивания этого военного усиления, чтобы достичь деэскалации ситуации", - заявил Зайберт журналистам.

Фото: ReutersФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на трехсторонних переговорах в пятницу призвали Россию свернуть наращивание войск у границ Украины, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.Разговор состоялся во время визита Зеленского в Париж, Меркель участвовала в переговорах по видеосвязи.Меркель и Макрон также подчеркнули поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. "Они подчеркнули необходимости полной реализации минских соглашений с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате", - добавил Зайберт.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.