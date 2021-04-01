В общегородском субботнике приняло участие более 12 тысяч жителей Луганска



«К общегородскому субботнику присоединились свыше 12 тысяч человек, в работах было задействовано 59 единиц техники. Участники мероприятия собрали и вывезли с территории Луганска около 5 тысяч кубометров веток, листвы, смета и твердых бытовых отходов», — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что работы велись более чем на 500 объектах городской инфраструктуры.

«В частности, коммунальные службы и коллектив администрации Луганска занимались благоустройством зеленой зоны между памятником советским воинам-танкистам и Острой Могилой, а также прибрежной зоны парка имени Максима Горького, где привели в порядок территорию у озера «Восьмерка», собрав более 20 кубометров мусора», — рассказали в мэрии.

Заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко уточнила, что работы в парке Горького велись на территории более 5 тыс. кв. м.

«Надеемся, что те усилия, которые приложили сегодня сотрудники администрации, коллективы предприятий, учреждений, вузов, средних специальных, средних общеобразовательных учебных заведений города, все, кто принял участие во втором в этом году субботнике, не пропадут даром. И наши горожане будут беречь ту чистоту и уют, которые удастся создать общими усилиями в результате подобных акций», — сказала она. Удобный город - Сегодня, 06:00 96 Более 12 тыс. жителей Луганска приняли участие в общегородском субботнике по благоустройству территории города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.«К общегородскому субботнику присоединились свыше 12 тысяч человек, в работах было задействовано 59 единиц техники. Участники мероприятия собрали и вывезли с территории Луганска около 5 тысяч кубометров веток, листвы, смета и твердых бытовых отходов», — говорится в сообщении.В городской администрации уточнили, что работы велись более чем на 500 объектах городской инфраструктуры.«В частности, коммунальные службы и коллектив администрации Луганска занимались благоустройством зеленой зоны между памятником советским воинам-танкистам и Острой Могилой, а также прибрежной зоны парка имени Максима Горького, где привели в порядок территорию у озера «Восьмерка», собрав более 20 кубометров мусора», — рассказали в мэрии.Заместитель главы администрации Луганска Оксана Терещенко уточнила, что работы в парке Горького велись на территории более 5 тыс. кв. м.«Надеемся, что те усилия, которые приложили сегодня сотрудники администрации, коллективы предприятий, учреждений, вузов, средних специальных, средних общеобразовательных учебных заведений города, все, кто принял участие во втором в этом году субботнике, не пропадут даром. И наши горожане будут беречь ту чистоту и уют, которые удастся создать общими усилиями в результате подобных акций», — сказала она. Удобный город - Сегодня, 06:00 96

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