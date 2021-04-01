Поздравление министра культуры, спорта и молодежи ЛНР с Международным днем цирка
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю артистов, педагогов, мастеров манежа и зрителей с Международным днем цирка!
Этот замечательный день во всем мире отмечают с особой теплотой. Испокон веков встреча с цирком дарит самые волнующие ощущения как взрослым, так и детям, ведь это всеобщий любимый праздник, который дарит яркие воспоминания и позитивные эмоции.
Луганский государственный цирк за годы существования стал одним из наиболее значимых учреждений культуры Луганщины, с богатой историей и сложившимися традициями. Сегодня здесь регулярно проходят международные программы, посещая которые зрители могут прикоснуться к искусству артистов со всего мира.
Именно благодаря ежедневному упорному труду коллектива Луганского цирка сегодня зрители нашей Республики имеют возможность наслаждаться яркими номерами и восхищаться сверхъестественными возможностями, которые демонстрируются в каждом представлении.
Приятно отметить, что сегодня в Республике воспитываются молодые профессионалы циркового искусства, подготовкой которых занимаются квалифицированные высокопрофессиональные наставники.
От всей души желаю коллективу Луганского цирка успехов в творческом поиске, достижения высоких целей и признания публики, а зрителям – приятных впечатлений и незабываемых эмоций от каждого представления.
С уважением,
министр культуры, спорта и молодежи ЛНР
Дмитрий Сидоров
17 апреля — Луганск
Сердечно поздравляю артистов, педагогов, мастеров манежа и зрителей с Международным днем цирка!
Этот замечательный день во всем мире отмечают с особой теплотой. Испокон веков встреча с цирком дарит самые волнующие ощущения как взрослым, так и детям, ведь это всеобщий любимый праздник, который дарит яркие воспоминания и позитивные эмоции.
Луганский государственный цирк за годы существования стал одним из наиболее значимых учреждений культуры Луганщины, с богатой историей и сложившимися традициями. Сегодня здесь регулярно проходят международные программы, посещая которые зрители могут прикоснуться к искусству артистов со всего мира.
Именно благодаря ежедневному упорному труду коллектива Луганского цирка сегодня зрители нашей Республики имеют возможность наслаждаться яркими номерами и восхищаться сверхъестественными возможностями, которые демонстрируются в каждом представлении.
Приятно отметить, что сегодня в Республике воспитываются молодые профессионалы циркового искусства, подготовкой которых занимаются квалифицированные высокопрофессиональные наставники.
От всей души желаю коллективу Луганского цирка успехов в творческом поиске, достижения высоких целей и признания публики, а зрителям – приятных впечатлений и незабываемых эмоций от каждого представления.
С уважением,
министр культуры, спорта и молодежи ЛНР
Дмитрий Сидоров
17 апреля — Луганск
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