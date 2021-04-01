ФСБ задержан украинский консул в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге задержан украинский консул Александро Сосонюк во время получения от гражданина РФ информации закрытого характера. Об этом заявляют в ФСБ РФ.
Утверждается, что Сосонюк получал информацию из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России.
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении. Новости в Мире - Сегодня, 10:52 125
Утверждается, что Сосонюк получал информацию из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России.
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении. Новости в Мире - Сегодня, 10:52 125
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