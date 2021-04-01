Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

ФСБ задержан украинский консул в Санкт-Петербурге

robot Сегодня, 11:3041Новости
ФСБ задержан украинский консул в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге задержан украинский консул Александро Сосонюк во время получения от гражданина РФ информации закрытого характера. Об этом заявляют в ФСБ РФ.

Утверждается, что Сосонюк получал информацию из баз данных правоохранительных органов и ФСБ России.

«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении. Новости в Мире - Сегодня, 10:52 125

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: