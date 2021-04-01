В ВСУ оценили свой потенциал в случае вооруженного конфликта с Россией

"Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно", — отметил Наев.

Фото: ReutersУкраина изучает сценарии обороны в "случае российской агрессии" без привлечения вооруженных сил союзников, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".Так командующий ответил на вопрос, смогли бы силовики без помощи союзников обороняться, если на Украину "напала бы Россия", передает РИА Новости.Киев и западные государства в последнее время заявляют об обеспокоенности из-за приписываемых России с их стороны "агрессивных действий" на Украине. В частности, в Вашингтоне заявили об эскалации "агрессии" и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины.В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать.