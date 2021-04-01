Пообщалась с работником Ощадбанка и лишилась денег с банковской карты





В полицию Счастья поступило сообщение местного жителя о том, что он перечислил почти 100 тыс. грн. за покупку удобрений, однако товар не получил, денежные средства ему не возвращены.



Жительница Старобельска предоставила неизвестному, который представился работником «Ощадбанка», реквизиты банковской карты и код с смс-сообщение якобы для разблокировки карты, после чего с ее карточки были сняты 872 грн.



Также, старобельчанка нашла в Фейсбуке объявление о продаже женского костюма и перечислила 620 грн. в качестве оплаты за покупку, однако товар не получила, продавец на связь не выходит. Новости Региона - Сегодня, 11:45 169 На Луганщине трое граждан стали жертвами мошенников и потеряли более 100 тысяч гривен. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.В полицию Счастья поступило сообщение местного жителя о том, что он перечислил почти 100 тыс. грн. за покупку удобрений, однако товар не получил, денежные средства ему не возвращены.Жительница Старобельска предоставила неизвестному, который представился работником «Ощадбанка», реквизиты банковской карты и код с смс-сообщение якобы для разблокировки карты, после чего с ее карточки были сняты 872 грн.Также, старобельчанка нашла в Фейсбуке объявление о продаже женского костюма и перечислила 620 грн. в качестве оплаты за покупку, однако товар не получила, продавец на связь не выходит. Новости Региона - Сегодня, 11:45 169

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