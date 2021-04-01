Донецкий губернатор рассказал в каких городах новый аэропорт для Донбасса строить точно не будут



Так, отвечая на вопрос, возможно ли строительство аэропорта в Святогорске, Кириленко отметил, что это только один из возможных вариантов, при этом стоит учитывать ряд технических ограничений.

«В Святогорске есть взлетно-посадочная полоса. Но мы понимаем, какие цели ставим. Если это будут нетяжелые самолеты и несколько человек летать, то об этом можно говорить», — сказал Кириленко.

Глава облгосадминистрации отметил, что офис Донецкого аэропорта им. Прокофьева после начала войны на Донбассе переехали именно в Святогорск. Но привязывать строительство аэропорта к этому городу, как подчеркнул он, не стоит.

Кириленко также отметил, что открытие аэропорта в Краматорске или Мариуполе не решит проблему региона и здесь на первый план выходит вопрос логистики. Новости Донецка - Сегодня, 13:00 6 На данный момент место для открытия нового аэропорта на Донбассе еще не выбрано. Об этом в интервью изданию «Деловой Славянск» рассказал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.Так, отвечая на вопрос, возможно ли строительство аэропорта в Святогорске, Кириленко отметил, что это только один из возможных вариантов, при этом стоит учитывать ряд технических ограничений.«В Святогорске есть взлетно-посадочная полоса. Но мы понимаем, какие цели ставим. Если это будут нетяжелые самолеты и несколько человек летать, то об этом можно говорить», — сказал Кириленко.Глава облгосадминистрации отметил, что офис Донецкого аэропорта им. Прокофьева после начала войны на Донбассе переехали именно в Святогорск. Но привязывать строительство аэропорта к этому городу, как подчеркнул он, не стоит.Кириленко также отметил, что открытие аэропорта в Краматорске или Мариуполе не решит проблему региона и здесь на первый план выходит вопрос логистики. Новости Донецка - Сегодня, 13:00 6

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