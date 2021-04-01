Из России после 15 июня собираются выдворить более 150 тысяч граждан Украины



По оценке МВД РФ, на территории России нелегально находятся 152 тысячи украинцев. Все они будут «выдворены” из России, если до 15 июня 2021 года не покинут страну.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — отметил Горовой. Новости в Мире - Сегодня, 12:30 141 В России заявили, что собираются высылать граждан Украины, которые находятся в стране нелегально. Об этом заявил замглавы министерства Александр Горовой, передает «РИА Новости«.По оценке МВД РФ, на территории России нелегально находятся 152 тысячи украинцев. Все они будут «выдворены” из России, если до 15 июня 2021 года не покинут страну.«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — отметил Горовой. Новости в Мире - Сегодня, 12:30 141

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