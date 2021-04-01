В МИД Украины рассказали детали задержания консула в Петербурге
Украинского консула задержали в Санкт-Петербурге на несколько часов, в настоящий момент он находится в украинском дипломатическом учреждении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает RT.
Представитель украинского МИД заявил, что Киев на основе принципа взаимности готовит ответ.
«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — сказал Николенко.
В свою очередь, замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула. По его словам, данный инцидент является «очередной провокацией», направленной против Украины.
«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — заявил он агентству УНН.
Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.
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