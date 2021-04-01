В МИД Украины рассказали детали задержания консула в Петербурге

«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — сказал Николенко.

Фото: РИА НовостиУкраинского консула задержали в Санкт-Петербурге на несколько часов, в настоящий момент он находится в украинском дипломатическом учреждении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает RT.Представитель украинского МИД заявил, что Киев на основе принципа взаимности готовит ответ.В свою очередь, замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула. По его словам, данный инцидент является «очередной провокацией», направленной против Украины.«В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов», — заявил он агентству УНН.Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.