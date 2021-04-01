Пассажиропоток через КПВВ «Станица Луганская» увеличился на 13% за неделю



Всего за неделю в сторону Луганска прошло 5 798 человек, а на контролируемую Украиной территорию — 6 154 человека.

Через КПВВ «Новотроицкое» в сторону Донецка проследовали 204 гражданина и 40 транспортных средств, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, через КПВВ республик не пропустили 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию. Новости Региона - Сегодня, 13:30 88 На КПВВ «Станица Луганская» пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Через пункт пропуска линию разграничения за неделю пересекли 11952 человек.Всего за неделю в сторону Луганска прошло 5 798 человек, а на контролируемую Украиной территорию — 6 154 человека.Через КПВВ «Новотроицкое» в сторону Донецка проследовали 204 гражданина и 40 транспортных средств, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.Кроме того, через КПВВ республик не пропустили 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию. Новости Региона - Сегодня, 13:30 88

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