С 29 апреля мобильный оператор Водафон объявил очередное подорожание
В начале апреля мобильный оператор Vodafone уже сообщал о том, что один из его наиболее популярных тарифных планов вскоре значительно подорожает. Очередное подорожание оператор объявил с 29 апреля. Об этом было сообщено на официальном сайте оператора.
Какой тарифный план подорожает?
Подорожает тарифный план Vodafone SuperNet Unlim. Уже через две недели, начиная с 29 апреля, абонентская плата за месяц вырастет в нем на тридцать гривен и составит 260 гривен. Об этом популярный мобильный оператор недавно сообщил на своем сайте. Также те абоненты, которые пользуются данным тарифным планом, будут оповещены с помощью текстовых сообщений.
Тем не менее, будет несколько расширен пакет услуг.
На данный момент в тарифном плане есть двести минут исходящих звонков на другие сети нашей страны, а также тридцать минут на мобильные номера двадцати семи заграничных стран, в том числе Германии, Италии, Польши.
Вы можете обменять их на дополнительные сто минут звонков по Украине.
Уже с двадцать девятого числа объем минут, включенных в тарифный план, возрастет до трехсот пятидесяти минут исходящих звонков и пятидесяти минут звонков за рубеж.
Как комментирует данное подорожание пресс-служба мобильного оператора, изменения вызваны в первую очередь тем, что выросли затраты на развитие сети и ее поддержку, ведь Vodafone провел мобильный интернет во множество населенных пунктов нашей страны. Именно благодаря этим инвестициям Vodafone смог впервые за много лет обойти Киевстар и стать мобильным оператором с самым быстрым интернетом по версии приложения Ookla Speedtest. Об этом мы, кстати, писали в одной из предыдущих статей.
Также в компании сообщили, что рост количества услуг в тарифном плане — своеобразная компенсация за это подорожание. Кстати, будет расширен не только объем голосового трафика: также будет включена услуга Online PASS. В ее рамках пользователи будут получать полностью безлимитный трафик на мессенджеры, а также приложения для аудио- и видеозвонков и конференций в режиме онлайн. Новости Украины - Сегодня, 14:00 283
Какой тарифный план подорожает?
Подорожает тарифный план Vodafone SuperNet Unlim. Уже через две недели, начиная с 29 апреля, абонентская плата за месяц вырастет в нем на тридцать гривен и составит 260 гривен. Об этом популярный мобильный оператор недавно сообщил на своем сайте. Также те абоненты, которые пользуются данным тарифным планом, будут оповещены с помощью текстовых сообщений.
Тем не менее, будет несколько расширен пакет услуг.
На данный момент в тарифном плане есть двести минут исходящих звонков на другие сети нашей страны, а также тридцать минут на мобильные номера двадцати семи заграничных стран, в том числе Германии, Италии, Польши.
Вы можете обменять их на дополнительные сто минут звонков по Украине.
Уже с двадцать девятого числа объем минут, включенных в тарифный план, возрастет до трехсот пятидесяти минут исходящих звонков и пятидесяти минут звонков за рубеж.
Как комментирует данное подорожание пресс-служба мобильного оператора, изменения вызваны в первую очередь тем, что выросли затраты на развитие сети и ее поддержку, ведь Vodafone провел мобильный интернет во множество населенных пунктов нашей страны. Именно благодаря этим инвестициям Vodafone смог впервые за много лет обойти Киевстар и стать мобильным оператором с самым быстрым интернетом по версии приложения Ookla Speedtest. Об этом мы, кстати, писали в одной из предыдущих статей.
Также в компании сообщили, что рост количества услуг в тарифном плане — своеобразная компенсация за это подорожание. Кстати, будет расширен не только объем голосового трафика: также будет включена услуга Online PASS. В ее рамках пользователи будут получать полностью безлимитный трафик на мессенджеры, а также приложения для аудио- и видеозвонков и конференций в режиме онлайн. Новости Украины - Сегодня, 14:00 283
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