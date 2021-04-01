Заморозки до минус 3 градусов ожидаются в ЛНР ночью и утром 18 апреля

Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются в Республике ночью и утром 18 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 18 апреля местами по территории Республики на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов", - предупреждают синоптики.

Напомним, что заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В этот период они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.

17 апреля — Луганск