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Зачисленные на обучение в Народную милицию жители ЛНР приступили к занятиям

Sergey Сегодня, 18:150Новости
Зачисленные на обучение в Народную милицию жители ЛНР приступили к занятиям
Жители Республики, зачисленные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР, приступили к занятиям. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Иван Филипоненко.
"В Народной милиции начался первый день обучения граждан, призванных на обучение по военно-учетным специальностям солдат и сержантов. Сегодня с будущими защитниками Республики проводятся занятия по общественно-государственной подготовке, правилам совместного проживания и изучение мероприятий распорядка дня", – рассказал он.
Филипоненко добавил, что "насыщенная программа обучения предполагает постепенное усложнение теоретических и практических занятий для максимального усвоения материала за короткий полугодовой промежуток времени".
Ранее начальник управления оборонного ведомства Ян Лещенко сообщил, что жители Республики, зачисленные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР в рамках реализации указа главы Республики Леонида Пасечника, примут участие в параде Победы 9 мая.
17 апреля — Луганск

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