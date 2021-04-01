Зачисленные на обучение в Народную милицию жители ЛНР приступили к занятиям

Жители Республики, зачисленные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР, приступили к занятиям. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Иван Филипоненко.

"В Народной милиции начался первый день обучения граждан, призванных на обучение по военно-учетным специальностям солдат и сержантов. Сегодня с будущими защитниками Республики проводятся занятия по общественно-государственной подготовке, правилам совместного проживания и изучение мероприятий распорядка дня", – рассказал он.

Филипоненко добавил, что "насыщенная программа обучения предполагает постепенное усложнение теоретических и практических занятий для максимального усвоения материала за короткий полугодовой промежуток времени".

Ранее начальник управления оборонного ведомства Ян Лещенко сообщил, что жители Республики, зачисленные на обучение военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР в рамках реализации указа главы Республики Леонида Пасечника, примут участие в параде Победы 9 мая.

17 апреля — Луганск