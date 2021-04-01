Лукашенко анонсировал В«один из принципиальныхВ» декретов за 25 лет

«В ближайшее время... я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства», — сказал белорусский лидер.

Фото: РИА НовостиБелорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время объявит о принятии «одного из принципиальных» декретов «за четверть века».Видео с заявлением Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», передает RT.По его словам, данное решение, скорее всего, будет реализовано в форме декрета президента.«Поэтому даже если меня не будет (я так по-народному говорю: «только через мой труп»), у них ничего не получится», — подчеркнул Лукашенко.Ранее президент Белоруссии заявил, что полномочия между ветвями власти в республике должны быть перераспределены до вынесения проекта новой Конституции на референдум.