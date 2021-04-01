Росавиация сообщила о создании оперштаба по вывозу россиян из Турции

«Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов», — говорится в сообщении.

Фото: РИА НовостиНа площадке Росавиации создали оперативный штаб по организации возвращения россиян из Турции. Об этом сообщили на сайте ведомствам, передает RT.Отмечается, что глава Росавиации Александр Нерадько провёл заседание штаба.В заседании участвовали представители МИД, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, которые участвуют в перевозках граждан из Турции.Сообщается, что «авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты, у каждой сформированы графики вывозных рейсов».В ведомстве добавили, что ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации.