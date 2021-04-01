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Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу

Sergey Сегодня, 18:300Новости
Кравчук выдвинул России условие для компромисса по Донбассу
Фото: Reuters
Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал единственное условие, при котором Украина пойдет на компромисс с Россией, передает РИА Новости.
"Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам экс-президента, пока не выполнено это условие, Украина не пойдет ни на какой компромисс. Кравчук также потребовал, чтобы Россия "возродила Донбасс".

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