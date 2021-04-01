Представители цирковой общественности в Международный день цирка получили награды ЛНР и РФ (ФОТО)

Представители цирковой общественности в Международный день цирка получили награды ЛНР и Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.Торжества по случаю профессионального праздника состоялись в Луганском государственном цирке."Цирк – это один из древнейших видов искусств, ведь упоминания о жонглерах и акробатах существовали еще в древнем мире. Цирк – это ярко, красочно, массово. Думаю, что сегодня каждый из нас гордится тем, что в Луганской Народной Республике функционирует учреждение культуры Луганский государственный цирк", – отметил заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин, пожелавший всем представителям цирковой общественности "крепкого здоровья, мира, процветания и творческих успехов".Замминистра вручил почетную грамоту МКСМ ЛНР советнику председателя межрегиональной общественной организации "Творческий союз цирковых деятелей России" Григорию Островскому, а также благодарности Министерства председателю регионального отделения организации Борису Артемьеву и председателю цикловой комиссии "Цирковое искусство" колледжа Луганской академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского Яне Скиданенко."Я очень рад, что сегодня встречаю этот замечательный праздник вместе с вами. Я очень люблю луганчан, люблю сотрудничать с вашим цирком, потому что ваш цирк в российском цирковом сообществе считается одним из представителей героического народа Луганска. Мы очень любим и очень ценим весь коллектив Луганского цирка", – отметил Островский.Гость из РФ вручил директору Луганского государственного цирка, заслуженному деятелю искусств ЛНР Дмитрию Касьяну медаль Российского творческого Союза работников культуры.Для собравшихся выступили юные артисты из разных городов Республики: образцовый ансамбль народного танца "Зиронька", народный ансамбль танца "Рапсодия", студенты цирковой специальности колледжа ЛГАКИ имени Матусовского, народный цирк "Юность" Дворца культуры имени Свердлова из Свердловска, акробатический коллектив "Арабеск" из Краснодона, народный цирк "Геликон" из Молодогвардейска, цирковой коллектив "Радуга" из Свердловска, эстрадно-цирковая студия "Юность" из Алчевска.Праздник продолжился программой "Шоу поющих фонтанов"."Сегодня к нам на праздник приехали артисты из Молодогвардейска, Свердловска, Алчевска, колледжа ЛГАКИ. Все будут отмечены грамотами Луганского цирка. Кроме того, после представления Борис Артемьев проведет мастер-класс по цирковой клоунаде. Он призер международных фестивалей и конкурсов, человек с огромным опытом, он сможет ребятам многое дать", – отметил директор Луганского цирка.Международный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля во многих странах мира. Инициаторами учреждения праздника в 2009 году выступили Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронатом принцессы Монако Стефании. Впервые праздник отмечался в 2010 году. Его целью является привлечение внимания к цирковому искусству, сохранение и развитие его традиций.17 апреля — Луганск