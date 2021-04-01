СБУ проверяет жителей Золотого после их жалобы на беспредел ВСУ – Народная милиция

Сотрудники СБУ и национальной полиции Украины проводят проверки жителей Золотого после их жалобы на размещение техники и минирование лесов военнослужащими ВСУ. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"После коллективного обращения граждан населенного пункта Золотое в управление СБУ по Донецкой и Луганской областям о размещении техники боевиков в населенном пункте и минировании лесных массивов в городе отмечена активность оперативных групп СБУ и национальной полиции. Совместные патрули осуществляют проверку документов местных жителей, содержимого сотовых телефонов и носителей информации, проводятся осмотры чердачных и подвальных помещений", – рассказал он.

Филипоненко добавил, что "особое внимание уделено наличию родственных и дружественных связей с жителями Народных Республик".

"В ходе рейда по надуманным предлогам представителями правопорядка задержано свыше 10 человек, состоящих на учете как неблагонадежные граждане, лояльные или сочувствующие ЛНР и ДНР", – уточнил офицер пресс-службы.

От имени оборонного ведомства Республики он призвал жителей подконтрольных Киеву территорий сообщать обо всех случаях размещения техники, а также нарушения их прав и свобод представителям международных организаций ООН и ОБСЕ и на телефоны горячей линии силовых структур ЛНР.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

17 апреля — Луганск