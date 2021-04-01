Киев привлек спецназовцев для обучения бойцов ВСУ минированию – Народная милиция

Киев привлек специалистов сил специальных операций (ССО) для обучения военнослужащих ВСУ минированию и разминированию местности в зоне проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"После травмирования военнослужащего 9-го батальона 59-й бригады во время установки противопехотной мины комбриг (полковник Геннадий) Шаповалов согласовал с командующим ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" (полковником Владимиром) Горбатюком работу в соединении специалистов ССО в период с 16 по 18 апреля для проведения инструкторско-методических занятий по минированию и разминированию местности, а также обучению приемам преодоления минных полей", - проинформировал представитель оборонного ведомства Республики.

Он уточнил, что для доставки группы инструкторов-саперов сводного отряда ССО на передовые позиции в зоне ответственности 9-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ киевские силовики использовали грузовые автомобили ЗиЛ с нанесенной на них символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что киевские силовики использовали автомобили украинского представительства в СЦКК для перевозки военнослужащих, оружия и боеприпасов с целью выполнения боевых задач на передовой, доставки на линию соприкосновения снайперов и минеров, а также перевозки расчета противотанкового ракетного комплекса "Корсар" и противотанковых управляемых ракет. В целом за неделю киевские силовики шесть раз использовали автомобили украинского представительства в СЦКК для выполнения своих задач.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

17 апреля — Луганск