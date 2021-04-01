Заморозки до 3 градусов мороза ожидаются ночью и утром 18 апреля
Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются в регионе ночью и утром 18 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 18 апреля местами по территории региона на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.
Напомним, что заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В этот период они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.
Погода в Луганске - Сегодня, 19:17 93
«Ночью и утром 18 апреля местами по территории региона на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.
Напомним, что заморозками считается понижение температуры воздуха и почвы до нуля градусов и ниже при установившейся среднесуточной температуре более 5 градусов тепла. В этот период они наносят большой ущерб сельскому хозяйству: вызывают снижение урожая, а иногда и гибель овощных, бахчевых, плодовых и других культур.
Погода в Луганске - Сегодня, 19:17 93
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