Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Накануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТО

bot Сегодня, 19:450Новости
Накануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТО
В Луганске, на кладбище в районе квартала Южный неизвестными были разбиты десятки надгробных памятников. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.
«Группа вандалов, по другом их не назвать, сделала к Пасхе «подарок» луганчанам, у которых родственники захоронены на кладбище в районе квартала Южный. Они повалили десятки памятников, установленные на могилах. Некоторые родственники уже собираются писать заявление в полицию и ищут тех, кто владеет хоть какой-то информацией по данному инциденту», — пишет автор канала Журналистика со вкусом. Накануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТОНакануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТОНакануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТОНакануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТОНакануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТО
Происшествия - Сегодня, 15:00 1072

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: