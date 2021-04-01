Накануне Пасхи вандалы разгромили кладбище в Луганске. ФОТО
В Луганске, на кладбище в районе квартала Южный неизвестными были разбиты десятки надгробных памятников. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях.
«Группа вандалов, по другом их не назвать, сделала к Пасхе «подарок» луганчанам, у которых родственники захоронены на кладбище в районе квартала Южный. Они повалили десятки памятников, установленные на могилах. Некоторые родственники уже собираются писать заявление в полицию и ищут тех, кто владеет хоть какой-то информацией по данному инциденту», — пишет автор канала Журналистика со вкусом.
Происшествия - Сегодня, 15:00 1072
«Группа вандалов, по другом их не назвать, сделала к Пасхе «подарок» луганчанам, у которых родственники захоронены на кладбище в районе квартала Южный. Они повалили десятки памятников, установленные на могилах. Некоторые родственники уже собираются писать заявление в полицию и ищут тех, кто владеет хоть какой-то информацией по данному инциденту», — пишет автор канала Журналистика со вкусом.
Происшествия - Сегодня, 15:00 1072
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