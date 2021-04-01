Лауреат международных конкурсов из РФ провел мастер-класс для цирковых коллективов ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЛауреат международных конкурсов циркового искусства, председатель Ростовского регионального отделения межрегиональной общественной организации "Творческий союз цирковых деятелей России" Борис Артемьев провел мастер-класс для юных участников цирковых коллективов ЛНР. Об этом ЛИЦ сообщил директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян."Сегодня мастер-класс дал руководитель Ростовского регионального центра Творческого союза цирковых деятелей России Борис Алексеевич Артемьев", - сказал Касьян.Он уточнил, что в мастер-классе приняли участие представители цирковых коллективов из Свердловска, Молодогвардейска и Алчевска, а также студенты колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского.Перед началом мастер-класса юные таланты циркового искусства ЛНР получили членские билеты регионального отделения Творческого союза цирковых деятелей России, а также грамоты Луганского государственного цирка."Я очень рад тому, что все-таки в нашей Республике празднуется этот праздник (Международный день цирка), который уже более чем пять лет празднуется во всем мире. Поэтому замечательно, что в этот день наши (цирковые) коллективы собрались здесь, в Луганске, и все мы вместе отмечаем этот праздник", - сказал Касьян.Ранее сегодня представители цирковой общественности получили награды ЛНР и Российской Федерации.Артемьев родился 30 мая 1949 года. Потомственный артист цирка, эстрады, кино, профессиональный каскадер. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства как артист цирка: коверный клоун и акробат-каскадер. Проходил стажировку у советского артиста цирка, народного артиста СССР, кавалера ордена Ленина Михаила Румянцева, известного под сценическим псевдонимом "клоун Карандаш". Артемьев создатель, режиссер и ведущий артист Московского клоунского ансамбля "Антре". С 1990 года занимается самостоятельной творческой, педагогической и общественной деятельностью в Ростове-на-Дону.Международный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля во многих странах мира. Инициаторами учреждения праздника в 2009 году выступили Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронатом принцессы Монако Стефании. Впервые праздник отмечался в 2010 году. Его целью является привлечение внимания к цирковому искусству, сохранение и развитие его традиций.17 апреля — Луганск