Синоптики прогнозируют днем 18 апреля в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 18 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 18 градусов тепла днем, местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 17 апреля до 21:00 18 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 3, днем 13-18 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3 – плюс 2 градуса ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3 до плюс 3 градусов ночью и от 14 до 16 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 19 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла. 20 апреля – облачно, местами кратковременный дождь и порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов выше нуля.

17 апреля — Луганск