Луганский цирк продлил показ программы "Феерия поющих фонтанов" до 16 мая – директор
Луганский государственный цирк продлил показ аква-шоу "Феерия поющих фонтанов" до 16 мая. Об этом в ходе празднования Международного дня цирка сообщил директор учреждения культуры Дмитрий Касьян.
"С радостью хочу сказать, что по многочисленным просьбам жителей Республики мы продлеваем гастроли этой программы до 16 мая", – сказал он.
Касьян уточнил, что программа представления будет обновлена.
"Программа обновится со следующей недели. Часть номеров заканчивают работать, вместо этого к нам уже заехал и готовится большой аппаратный иллюзионный аттракцион, будут добавлены номера гимнаста в колесе Сира и воздушных гимнасток на зонтиках. Я думаю, что программа не потеряет, а наоборот, приобретет", – рассказал директор столичного цирка.
Он пригласил жителей Республики посетить обновленное представление.
"Тех, кто уже посмотрел программу, милости просим увидеть обновленное представление. А те, кто не смотрел, увидят его в полной красе, потому что все отладилось, у нас красивая история с фонтанами и лазерами, действительно хорошие, качественные номера", – сказал Касьян.
Луганский государственный цирк расположен по адресу: Луганск, улица Херсонская, 7б.
Представления будут проходить по субботам и воскресеньям, уточнить время показов можно в кассах цирка, которые работают ежедневно с 09:00 до 18:00. Дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонам: (072) 133 00 32, (072) 133 00 36, (099) 680 13 14, (099) 680 13 12, (0642) 50 23 76.
Напомним, 13 марта Луганский государственный цирк дал первое представление после отмены ряда ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Касьян сообщал, что Луганский государственный цирк устранил технические неполадки, возникшие на аква-шоу "Феерия поющих фонтанов".
17 апреля — Луганск
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