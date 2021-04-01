Луганский цирк продлил показ программы "Феерия поющих фонтанов" до 16 мая – директор

Луганский государственный цирк продлил показ аква-шоу "Феерия поющих фонтанов" до 16 мая. Об этом в ходе празднования Международного дня цирка сообщил директор учреждения культуры Дмитрий Касьян."С радостью хочу сказать, что по многочисленным просьбам жителей Республики мы продлеваем гастроли этой программы до 16 мая", – сказал он.Касьян уточнил, что программа представления будет обновлена."Программа обновится со следующей недели. Часть номеров заканчивают работать, вместо этого к нам уже заехал и готовится большой аппаратный иллюзионный аттракцион, будут добавлены номера гимнаста в колесе Сира и воздушных гимнасток на зонтиках. Я думаю, что программа не потеряет, а наоборот, приобретет", – рассказал директор столичного цирка.Он пригласил жителей Республики посетить обновленное представление."Тех, кто уже посмотрел программу, милости просим увидеть обновленное представление. А те, кто не смотрел, увидят его в полной красе, потому что все отладилось, у нас красивая история с фонтанами и лазерами, действительно хорошие, качественные номера", – сказал Касьян.Луганский государственный цирк расположен по адресу:Представления будут проходить, уточнить время показов можно в, которые работают. Дополнительную информацию о графике представлений можно получить по телефонамНапомним, 13 марта Луганский государственный цирк дал первое представление после отмены ряда ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.Касьян сообщал, что Луганский государственный цирк устранил технические неполадки, возникшие на аква-шоу "Феерия поющих фонтанов".17 апреля — Луганск