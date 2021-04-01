Жителей Донбасса перестанут штрафовать за незаконное пересечение украинско-российской границы
Народный депутат Муса Магомедов подал в парламент на регистрацию законопроект, который отменяет штрафы для людей с неподконтрольной территории при пересечении границы между Россией и Украиной. Об этом Магомедов сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Он отметил, что соавторами документа являются депутаты практически всех фракций. Под этим проектом поставили свои подписи 18 народных депутатов Украины.
«Теперь законопроект должен пройти профильный комитет, после чего включен в повестку дня сессии ВР и проголосован в зале», — написал Магомедов.
Напомним, что из-за ограничения работы КПВВ жители неподконтрольного Донбасса вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Ранее Магомедов отметил, что жителей Луганска и Донецка стали меньше штрафовать на границе. Новости Региона - Сегодня, 20:00 217
Он отметил, что соавторами документа являются депутаты практически всех фракций. Под этим проектом поставили свои подписи 18 народных депутатов Украины.
«Теперь законопроект должен пройти профильный комитет, после чего включен в повестку дня сессии ВР и проголосован в зале», — написал Магомедов.
Напомним, что из-за ограничения работы КПВВ жители неподконтрольного Донбасса вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Ранее Магомедов отметил, что жителей Луганска и Донецка стали меньше штрафовать на границе. Новости Региона - Сегодня, 20:00 217
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