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Захарова назвала киевский режим "импортной антиукраинской голограммой"

root Вчера, 21:0032Новости
Захарова назвала киевский режим "импортной антиукраинской голограммой"
Фото: РИА Новости
Киевский режим не учитывает национальные интересы Украины и ее граждан, а является "сплошной импортной антиукраинской голограммой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook, передает РИА Новости.
Она упомянула заявление президента Владимира Зеленского о том, что безопасность Украине в долгосрочной перспективе может гарантировать только вступление в НАТО, и новость о том, что Канада (страна-основательница НАТО) приостановила тренировочную миссию на Украине из-за вспышки COVID-19.
"В этом весь киевский режим: ни национальных интересов, ни государственной политики, ни заботы о собственных граждан - одна сплошная импортная антиукраинская голограмма", - отметила Захарова.

Ранее Зеленский в интервью газете Telegraph заявил, что необходимо разрешить Украине вступить в НАТО ради безопасности. Он добавил, что наращивание военной мощи РФ на границах его страны угрожает всему демократическому порядку.

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