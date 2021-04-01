В воскресенье в Луганске до 15 градусов тепла, переменная облачность



«С 21:00 17 апреля до 21:00 18 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 3, днем 13-18 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем — 13-15 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3 — плюс 2 градуса ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3 до плюс 3 градусов ночью и от 14 до 16 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 19 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла. 20 апреля — облачно, местами кратковременный дождь и порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов выше нуля. Погода в Луганске - Сегодня, 20:32 130 Температура воздуха в регионе 18 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 18 градусов тепла днем, местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«С 21:00 17 апреля до 21:00 18 апреля на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки до минус 3, днем 13-18 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем — 13-15 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 3 — плюс 2 градуса ночью и 13-15 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 3 до плюс 3 градусов ночью и от 14 до 16 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, 19 апреля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла. 20 апреля — облачно, местами кратковременный дождь и порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 4-9, днем 13-18 градусов выше нуля. Погода в Луганске - Сегодня, 20:32 130

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