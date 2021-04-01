ФСБ раскрыла подробности заговора против Лукашенко

Фото: РИА НовостиВ Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске и покушение на Александра Лукашенко, сообщил Центр общественных связей ФСБ, передает РИА Новости.Ранее президент республики заявил о задержании группы людей, которые при участии американских спецслужб готовили покушение на него и его детей.Операцию по задержанию провела Федеральная служба безопасности России совместно с белорусским КГБ. По данным российского ведомства, Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и белорус Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко".По полученной от КГБ информации, Зенкович и Федута обсуждали планы в чатах одного из мессенджеров, а в Москве решили провести личную встречу с оппозиционно настроенными генералами ВС Белоруссии.После консультаций в США и Польше Зенкович и Федута прибыли в Москву, встреча состоялась в кабинете одного из столичных ресторанов. Заговорщики заявили военным, что для успешной реализации их замысла необходимо физически устранить практически всю верхушку белорусского руководства республики.Источник