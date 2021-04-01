В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы

"С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации", - сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: РИА НовостиГлава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, связанный с недопущением распространения коронавируса, обязав всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету, сообщает пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.При этом граждане РФ, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.Аксенов также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции.