В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей, передает РИА Новости.
"Они показали, как это все планировали , затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", — сказал Лукашенко журналистам. Видео показал телеканал ОНТ.
По его словам, в планах у этой группы был захват его детей — "одного, второго, как получится", их хотели "посадить в погреб", который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области.
"Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", — подчеркнул белорусский президент.
Как заявил Лукашенко, к этому причастны политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Первых двух задержали в Москве после обращения белорусского президента к Владимиру Путину, сказал он.
"Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", — указал глава государства.
По его словам, Костусев участвовал в подготовке покушения "в меньшей степени".
"Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России, и (глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. — Прим. ред.) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", — заявил Лукашенко.
Метки: {keywords}