В Москве задержали группу, готовившую покушение на Лукашенко и его детей

"Они показали, как это все планировали , затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", — сказал Лукашенко журналистам. Видео показал телеканал ОНТ.

"Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", — подчеркнул белорусский президент.

"Из США прилетели агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", — указал глава государства.

Фото: ReutersПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, которые готовили покушение на него и его детей, передает РИА Новости.По его словам, в планах у этой группы был захват его детей — "одного, второго, как получится", их хотели "посадить в погреб", который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области.Как заявил Лукашенко, к этому причастны политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Первых двух задержали в Москве после обращения белорусского президента к Владимиру Путину, сказал он.По его словам, Костусев участвовал в подготовке покушения "в меньшей степени"."Он в Москве не был, мы вышли на него здесь, и ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России, и (глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. — Прим. ред.) Тертель – своего коллегу, Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли", — заявил Лукашенко.