Разгром белорусского ГКЧП

КГБ Белоруссии и ФСБ РФ провели операцию по разгрому группы заговорщиков, которые действовали на территории Белоруссии, России, Прибалтики и США и планировали физическую ликвидацию Лукашенко и вооруженный захват власти, с установлением в Минске аналога ГКЧП.В качестве одного из ориентиров заговорщики брали убийство президента Египта Анвара Садата с последующим захватом силовых механизмом, телевидения и блокированием Минска. Но судя по публикуемым оперативным материалам, всю эту шайку достаточно давно вели.Лукашенко сделал заявление о попытках его ликвидации и о том, что аресты производились после его обращения к Путину и Бортникову.Лукашенко заявил о подготовке спецслужбами США покушения на него и его детей: Я попросил президента России, и мы их там взяли. Живые люди, все записали, аудио-видео. Я хочу просто предупредить - не дай бог они прикоснутся к моим детям. Прямо говорю, это будет страшная резня!Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы! (с) ЛукашенкоФСБ РФ уже подтвердило информацию о попытке гос.переворота в Белоруссии."Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко. Зянкович приехал в Москву после консультаций в США и Польше. В российской столице он планировал встречу с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их участвовать в перевороте с участием местных и украинских националистов. Переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы.В настощее время задержанные переданы Белоруссии. (С) ЦОС ФСБУбийство президента Египта Анвара Садата, на которое ориентировались заговорщики.Стоит отметить, что этот сценарий перекликается с попыткой убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада, где для ликвидации заговорщики использовали дроны.Некоторые сценарии не меняются.В целом, отличная совместная работа спецслужб.PS. Кроме того, сегодня в Питере с поличным взяли украинского консула, который собирал секретную информацию.Ему предписано в течение 72 часов свалить из России. Украина в ответ также вышлет российского дипломата.Также сегодня Чехия выслала сразу 18 российских дипломатов. Якобы за то, что российские агенты взорвали склад боеприпасов в Чехии в 2014-м году.Ждем оптовую отправку чехов на историческую родину.Борис Рожин