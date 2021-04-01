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WhatsАpp напомнил пользователям о новых условиях работы мессенджера

Sergey Сегодня, 09:000Новости
WhatsАpp напомнил пользователям о новых условиях работы мессенджера
Мессенджер WhatsApp предупредил о новых ограничениях для своих пользователей, игнорирование которых послужит поводом для ограничения у людей возможностей пользования мессенджером.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко
Ограничения коснутся тех, кто до 15 мая не примет пользовательское соглашение. Аккаунты удалять не будут, но читать и печатать сообщения не получится. Об этом сообщили представители мессенджера в официальном обращении на сайте сервиса, передает телеканал "360".

"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая", — написали на сайте.

Пользователи мессенджера вправе, либо принять условия, либо удалить свой аккаунт, либо экспортировать историю чатов. В компании напомнили, что после удаления аккаунт нельзя вернуть.
Мария Верескова

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