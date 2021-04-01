Львовский журналист признал нежелание жителей Украины воевать



«Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко», – приводит его слова РИА «Новости».



На Украине молодые люди не хотят воевать, они предпочтут уехать из страны в случае войны, сообщил украинский журналист Станислав Безушко.Журналист львовского издания Zaxid.net напомнил, что депутат партии «Слуга народа» Анна Колесник, слушая доклад главкома ВСУ Руслана Хомчака, написала в мессенджере, что «нужно валить из страны». По словам Безушко, эта фраза отражает «реальное состояние готовности большинства украинцев к сопротивлению». Он считает, что тех, кто готов воевать «будет значительно меньше» в случае конфликта, чем готовых уехать. Причем чаще всего подобные фразы можно услышать от молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет.Безушко обвинил украинцев, лидеров мнений, политиков и даже бывших участников боевых действий в демотивации и дискредитации военных.Напомним, украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.Антон Антоно